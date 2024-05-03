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О советском кино про войну расскажут в Ельцин Центре
Фрагмент афиши фильма «Два бойца»
Война — это вовсе не беспечное приключение под песенки о патриотизме. Это прекрасно знали советские кинематографисты, многие из которых сами побывали на фронтах Великой Отечественной войны и свой опыт перенесли на экраны.
Увы, обилие пафосных и глуповатых современных фильмов о прошлой войне, в которых прилизанные мальчики в отутюженной форме ходят в атаки, а в перерывах милуются с «фронтовичками» с ботексными губами, постепенно вытесняют в зрителе представление о войне, как о трагедии, боли и потери родных людей. Напомнить об этом помогут всё те же киношедевры прошлого. И лекция о них известного екатеринбургского киноведа Лилии Немченко.
Со своей лекцией «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа» Лилия Немченко выступит в День Победы, 9 мая, в кинозале Ельцин Центра. Она расскажет, как менялось советское военное кино с течением времени, кто становились его героями, как постепенно, не сразу кинематографисты начинали высказываться о таких нелёгких, а иногда и табуированных темах, как «страх в бою» и «случаи предательства среди солдат Красной армии». В ходе рассказа лектор коснётся таких фильмов, как «Летят журавли», «Проверка на дорогах», «Два бойца». А сразу после лекции в этом же зале можно будет увидеть некоторые из этих фильмов.
В программе праздничного дня в Ельцин Центре — фильмы «Судьба человека», «Белорусский вокзал» и «Порох». Чтобы увидеть их на большом экране, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Ельцин Центра на каждый из них. Проход на лекцию тоже доступен после регистрации.
Напомним, что праздничные киносеансы в Ельцин Центре пройдут не только 9 мая, но и накануне. Кроме того, Дню Победы посвящены и другие мероприятия. Так, в день праздника состоится показ поэтического спектакля «На улицах не было неба», а для детей и подростков готовится занятие «Время побед» в Музее Бориса Ельцина.
Увы, обилие пафосных и глуповатых современных фильмов о прошлой войне, в которых прилизанные мальчики в отутюженной форме ходят в атаки, а в перерывах милуются с «фронтовичками» с ботексными губами, постепенно вытесняют в зрителе представление о войне, как о трагедии, боли и потери родных людей. Напомнить об этом помогут всё те же киношедевры прошлого. И лекция о них известного екатеринбургского киноведа Лилии Немченко.
Со своей лекцией «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа» Лилия Немченко выступит в День Победы, 9 мая, в кинозале Ельцин Центра. Она расскажет, как менялось советское военное кино с течением времени, кто становились его героями, как постепенно, не сразу кинематографисты начинали высказываться о таких нелёгких, а иногда и табуированных темах, как «страх в бою» и «случаи предательства среди солдат Красной армии». В ходе рассказа лектор коснётся таких фильмов, как «Летят журавли», «Проверка на дорогах», «Два бойца». А сразу после лекции в этом же зале можно будет увидеть некоторые из этих фильмов.
В программе праздничного дня в Ельцин Центре — фильмы «Судьба человека», «Белорусский вокзал» и «Порох». Чтобы увидеть их на большом экране, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Ельцин Центра на каждый из них. Проход на лекцию тоже доступен после регистрации.
Напомним, что праздничные киносеансы в Ельцин Центре пройдут не только 9 мая, но и накануне. Кроме того, Дню Победы посвящены и другие мероприятия. Так, в день праздника состоится показ поэтического спектакля «На улицах не было неба», а для детей и подростков готовится занятие «Время побед» в Музее Бориса Ельцина.
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