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Пнувшую малыша сотрудницу детсада в Екатеринбурге уволили
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге воспитательницу детского сада, которая пнула двухлетнего малыша, когда он вместе с другими детьми сидел на скамейке, уволили.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным телеграм-издание, мать мальчика, которая тоже там работает, случайно засняла этот момент на видео. После этого она решила показать его заведующей, но та, как утверждается, постаралась замять конфликт, но в дело вмешалась полиция и прокуратура.
Напомним, что на видео, которое опубликовали СМИ, женщина без какой-либо причины пнула мальчика, отчего он упал лицом в песок.
Сейчас увольнение по той же причине грозит учительнице из Берёзовского, которую обвинили в том, что она пнула ребёнка. Однако ситуация тут уже немного другая. По словам педагога, она «толкнула мальчика» ногой, чтобы разнять драку, так как он, как она заверяет, душил и бил одноклассника, но это не попало на видео.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным телеграм-издание, мать мальчика, которая тоже там работает, случайно засняла этот момент на видео. После этого она решила показать его заведующей, но та, как утверждается, постаралась замять конфликт, но в дело вмешалась полиция и прокуратура.
Напомним, что на видео, которое опубликовали СМИ, женщина без какой-либо причины пнула мальчика, отчего он упал лицом в песок.
Сейчас увольнение по той же причине грозит учительнице из Берёзовского, которую обвинили в том, что она пнула ребёнка. Однако ситуация тут уже немного другая. По словам педагога, она «толкнула мальчика» ногой, чтобы разнять драку, так как он, как она заверяет, душил и бил одноклассника, но это не попало на видео.
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