Самокатам автоматически снизят скорость на всех массовых мероприятиях в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Опыт по автоматическому снижению скорости электросамокатов, к чему прибегли во время недавно прошедшего Дня города в Екатеринбурге, будет продолжен. Принято решение притормаживать популярный вид одиночного транспортного средства на всех крупных мероприятиях, проходящих на улицах города.
Технически сбавлять скорость электросамокатов до определённых лимитов несложно. Для этого вовсе не нужно перенастраивать каждый из них, это делается дистанционно. Лимит можно устанавливать в определённый временной промежуток и на определённой территории. Чем и воспользуются, не позволяя пользователям арендованных самокатов развивать скорость больше 8-ми километров в час там, где проходит митинг, крёстный ход, уличный концерт или ещё какое-то публичное мероприятие. Такую меру вводят для того, чтобы снизить количество происшествий, связанных с электросамокатами (а их с развитием сервиса стало очень много).
В День города, который в Екатеринбурге отмечался 20-го августа, принудительное ограничение скорости самокатов было введено на целый день в центре города. При этом, некоторые улицы (Малышева, Челюскинцев, Толмачёва) оставили свободными от такого лимитирования.
Технически сбавлять скорость электросамокатов до определённых лимитов несложно. Для этого вовсе не нужно перенастраивать каждый из них, это делается дистанционно. Лимит можно устанавливать в определённый временной промежуток и на определённой территории. Чем и воспользуются, не позволяя пользователям арендованных самокатов развивать скорость больше 8-ми километров в час там, где проходит митинг, крёстный ход, уличный концерт или ещё какое-то публичное мероприятие. Такую меру вводят для того, чтобы снизить количество происшествий, связанных с электросамокатами (а их с развитием сервиса стало очень много).
В День города, который в Екатеринбурге отмечался 20-го августа, принудительное ограничение скорости самокатов было введено на целый день в центре города. При этом, некоторые улицы (Малышева, Челюскинцев, Толмачёва) оставили свободными от такого лимитирования.
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