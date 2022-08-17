В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов

– Каждая из трех кикшеринговых компаний, действующих в Екатеринбурге, внесет в программу своих приложений ограничения и, как только самокат попадет в обозначенную зону, скорость автоматически будет снижена до 7-8 километров в час, – рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала в День города, 20 августа, ограничат скорость движения электросамокатов. Такое решение было принято на встрече администрации города с руководителями ГИБДД Екатеринбурга и представителями сервиса кикшеринга.Во избежание аварийных ситуаций и для обеспечения комфортного отдыха горожан скорость движения самокатов ограничат до 7-8 км/ч в центре Екатеринбурга.Данные ограничения будут действовать в субботу с 09.00 до 00.00. Изменения коснутся периметра улиц Малышева – Хохрякова – Антона Валека – проспект Ленина – Бориса Ельцина – Челюскинцев – Никонова – проезд мимо ККТ «Космос» от Никонова до Царской – Толмачева.Проехать на самокатах без ограничений можно будет по улицам Малышева, Хохрякова, Челюскинцев, Никонова и Толмачева.