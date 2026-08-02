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Женщина пострадала при пожаре на Автомагистральной в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ГУ МЧС по Свердловской области зарегистрировало пять пожаров, вспыхнувших в жилом секторе. В результате одного из ЧП пострадала женщина.
По данным из ежедневной сводки спасателей, этот пожар произошёл в девятиэтажном доме на улице Автомагистральной в Екатеринбурге: на пятом этаже загорелся балкон.
На место выезжало 14 специалистов на шести пожарных машинах.
Само возгорание ликвидировали за 19 минут. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным из ежедневной сводки спасателей, этот пожар произошёл в девятиэтажном доме на улице Автомагистральной в Екатеринбурге: на пятом этаже загорелся балкон.
«Огнеборцами из дома с помощью спасательных устройств эвакуированы два человека, ещё 17 человек вышли на улицу самостоятельно. В результате пожара пострадала женщина. Её госпитализировали в медучреждение»,
– сказали в областном МЧС.
На место выезжало 14 специалистов на шести пожарных машинах.
Само возгорание ликвидировали за 19 минут. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Мероприятие для возрастной категории 18+
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