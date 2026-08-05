В Свердловских судах стали чаще судить чиновников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд подвёл промежуточные итоги работы судов региона за первое полугодие 2026 года. Цифры получились любопытными и даже неожиданными. Оказывается, уральцы стали гораздо активнее судиться с государством.Самая громкая тенденция, выявленная при подведении итогов первой половины текущего года: судебных тяжб с чиновниками в свердловских судах стало больше почти на 12%. За полгода суды рассмотрели более 2,6 тысячи дел, где люди или организации оспаривали действия (а чаще — бездействие) органов власти. Это рекордный рост, и такие разбирательства теперь составляют аж 72% от всех административных исков. В основном жители региона судятся с судебными приставами, местными администрациями и военными структурами — видимо, терпение у людей лопнуло, и они пошли в суд отстаивать свои права.При этом другие категории административных дел, наоборот, пошли на убыль. Судебного надзора стало меньше на 6%, дел о запрете информации — на 35%, а налоговые споры и вовсе ухнули на 77%. Нагрузка на судей в этих сегментах заметно снизилась.Ещё один любопытный итог полугодия: более 60 тысяч дел об административных правонарушениях. Судя по этой цифре, свердловчане стали реже нарушать закон. Мировые судьи, которые рассмотрели основную массу таких дел (более 57 тысяч), фиксируют снижение числа протоколов.Облсуд составил даже «хит-парад» нарушений. Тройка лидеров выглядит в нём следующим образом. На третьем месте мелкое хулиганство, неповиновение полиции и прочие посягательства на общественный порядок. На втором месте — традиционные нарушения правил дорожного движения, которые по-прежнему занимают прочную позицию в протоколах мировых судей. На первом же месте неожиданно оказались правонарушения в сфере миграционного законодательства.Интересно, что географически самые неспокойные точки оказались в Первоуральске, а также в Ленинском и Октябрьском районах Екатеринбурга — там зафиксировали больше всего правонарушений. Мероприятие для возрастной категории 18+