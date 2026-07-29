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На улице Щербакова в Екатеринбурге погиб электросамокатчик
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Чкаловском административном районе Екатеринбурга сегодня, 5 августа, произошла смертельная авария. При попытке пересечь проезжую часть погиб электросамокатчик.
Трагическое ДТП случилось около четырёх часов дня на улице Щербакова. По предварительным данным, легковой автомобиль «Honda» двигался со стороны улицы Зимней в сторону Щербакова, когда внезапно на дороге перед ним возник самокатчик. Мужчина пересекал проезжую часть там, где это категорически запрещено — не по зебре и не на перекрестке, а там, где ему показалось удобнее. Водитель иномарки не успел среагировать, и машина снесла нарушителя на полной скорости. От полученных травм водитель СИМ скончался на месте происшествия до приезда «Скорой».
Личность молодого человека выясняют оперативники. На месте происшествия побывали автоинспекторы и следственная группа: они осмотрели место ДТП и опросили свидетелей, чтобы восстановить точную картину случившегося. Назначена доследственная проверка, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Мероприятие для возрастной категории 18+
Трагическое ДТП случилось около четырёх часов дня на улице Щербакова. По предварительным данным, легковой автомобиль «Honda» двигался со стороны улицы Зимней в сторону Щербакова, когда внезапно на дороге перед ним возник самокатчик. Мужчина пересекал проезжую часть там, где это категорически запрещено — не по зебре и не на перекрестке, а там, где ему показалось удобнее. Водитель иномарки не успел среагировать, и машина снесла нарушителя на полной скорости. От полученных травм водитель СИМ скончался на месте происшествия до приезда «Скорой».
Личность молодого человека выясняют оперативники. На месте происшествия побывали автоинспекторы и следственная группа: они осмотрели место ДТП и опросили свидетелей, чтобы восстановить точную картину случившегося. Назначена доследственная проверка, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Мероприятие для возрастной категории 18+
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