На улице Щербакова в Екатеринбурге погиб электросамокатчик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Чкаловском административном районе Екатеринбурга сегодня, 5 августа, произошла смертельная авария. При попытке пересечь проезжую часть погиб электросамокатчик.Трагическое ДТП случилось около четырёх часов дня на улице Щербакова. По предварительным данным, легковой автомобиль «Honda» двигался со стороны улицы Зимней в сторону Щербакова, когда внезапно на дороге перед ним возник самокатчик. Мужчина пересекал проезжую часть там, где это категорически запрещено — не по зебре и не на перекрестке, а там, где ему показалось удобнее. Водитель иномарки не успел среагировать, и машина снесла нарушителя на полной скорости. От полученных травм водитель СИМ скончался на месте происшествия до приезда «Скорой».Личность молодого человека выясняют оперативники. На месте происшествия побывали автоинспекторы и следственная группа: они осмотрели место ДТП и опросили свидетелей, чтобы восстановить точную картину случившегося. Назначена доследственная проверка, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Мероприятие для возрастной категории 18+