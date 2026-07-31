Глава СК затребовал доклад по коммунальной проблеме среднеуральцев





– говорится в сообщении Следкома. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проблеме жителей Среднеуральска, сообщивших о перебоях с водоснабжением.Ранее среднеуральцы опубликовали видеообращение к главе СК, в котором рассказали о постоянных перебоях с водоснабжением и плохом качестве воды из-за сбросов с очистных сооружений. Кроме того, как утверждается, чистую питьевую воду не подвозят.По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело.Мероприятие для возрастной категории 18+