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Глава СК затребовал доклад по коммунальной проблеме среднеуральцев

10.29 Четверг, 6 августа 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проблеме жителей Среднеуральска, сообщивших о перебоях с водоснабжением.

Ранее среднеуральцы опубликовали видеообращение к главе СК, в котором рассказали о постоянных перебоях с водоснабжением и плохом качестве воды из-за сбросов с очистных сооружений. Кроме того, как утверждается, чистую питьевую воду не подвозят.

По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан»,

– говорится в сообщении Следкома.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:50 В Арамили пропал 16-летний подросток в тёмной одежде
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