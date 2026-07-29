Возрастное ограничение 18+

Шесть человек пострадали при сходе трамвая с путей в Нижнем Тагиле

08.51 Четверг, 6 августа 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В минувшую среду, 5 августа, около 13.00 в Нижнем Тагиле у дома № 36 «А» на улице Кулибина с путей сошёл трамвай № 12, следовавший по маршруту «Пихтовые горы – улица Островского». В результате пострадало шесть человек.

«По предварительным данным, водитель трамвая при движении от остановочного комплекса допустила сход задней тележки с рельсовых путей с последующим наездом на опору линии электропередачи»,

– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.


В момент ДТП в трамвае находилось порядка 30 пассажиров. Шестерым, включая двоих детей, потребовалась медицинская помощь, после чего медики всех отпустили домой.

Известно, что трамваем управляла 31-летняя женщина со стажем работы по категории «Tm» один год. По её словам, после завершения посадки и высадки пассажиров при начале движения на нерегулируемом перекрёстке улиц Кулибина и Бондина она почувствовала резкий толчок задней тележки. Сразу после этого она затормозила, но потеряла контроль над траекторией движения – трамвай развернуло.

На женщину составили протоколы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений) и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге сбили 10-летнего мальчика на самокате
29 июля 2026
«Финист» отметил двухлетие на маршруте Екатеринбург — Нижняя Тура
30 июля 2026
В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
05 августа 2026
Три легковых машины и рейсовый автобус столкнулись на трассе «Екатеринбург – Алапаевск»
03 августа 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Под Екатеринбургом взорвался автомобиль гендиректора «УралДронЗавода»

Владимир Ткачук получил тяжёлые травмы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:35 Женщина пострадала при пожаре на Автомагистральной в Екатеринбурге
10:29 Глава СК затребовал доклад по коммунальной проблеме среднеуральцев
08:51 Шесть человек пострадали при сходе трамвая с путей в Нижнем Тагиле
21:14 В Свердловских судах стали чаще судить чиновников
20:25 На улице Щербакова в Екатеринбурге погиб электросамокатчик
19:40 В «Доме Качки» снова стучат молотки и не все выставки доступны для посещений
19:09 За треснувший зуб клиента хозяева точки общепита могут лишиться крупной суммы
18:33 В столкновении грузовиков и трактора под Первоуральском погиб человек
18:21 Свалку в Совхозном должны ликвидировать по решению суда
17:49 Дожди вновь ожидаются в Свердловской области
17:49 Почти половина жителей Екатеринбурга готовят дома каждый день
17:06 Глава СК затребовал доклад о пропавшей под толщей песка девочки в Нижнем Тагиле
16:13 За неделю в Свердловской области клещи «покусали» 53 человека
15:42 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела после взрыва автомобиля под Екатеринбургом
15:34 Уральский центр УрО РАН может подать в суд из-за уничтоженных посевов
15:00 Жителя Туринска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
13:47 Больше половины гражданских дел в Свердловской области связаны с кредитами
13:00 Главврач Свердловского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с химиотерапией в Арти
12:33 Первоуральца осудили за фиктивную прописку иностранцев
11:59 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области 5 августа
11:50 В Арамили пропал 16-летний подросток в тёмной одежде
11:45 Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника
10:53 В суд Екатеринбурга поступило дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
10:41 В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
10:30 Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске
09:33 Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
10:35 Женщина пострадала при пожаре на Автомагистральной в Екатеринбурге
10:29 Глава СК затребовал доклад по коммунальной проблеме среднеуральцев
08:51 Шесть человек пострадали при сходе трамвая с путей в Нижнем Тагиле
21:14 В Свердловских судах стали чаще судить чиновников
20:25 На улице Щербакова в Екатеринбурге погиб электросамокатчик
19:40 В «Доме Качки» снова стучат молотки и не все выставки доступны для посещений
19:09 За треснувший зуб клиента хозяева точки общепита могут лишиться крупной суммы
18:33 В столкновении грузовиков и трактора под Первоуральском погиб человек
18:21 Свалку в Совхозном должны ликвидировать по решению суда
17:49 Дожди вновь ожидаются в Свердловской области
17:49 Почти половина жителей Екатеринбурга готовят дома каждый день
17:06 Глава СК затребовал доклад о пропавшей под толщей песка девочки в Нижнем Тагиле
16:13 За неделю в Свердловской области клещи «покусали» 53 человека
15:42 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела после взрыва автомобиля под Екатеринбургом
15:34 Уральский центр УрО РАН может подать в суд из-за уничтоженных посевов
15:00 Жителя Туринска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
13:47 Больше половины гражданских дел в Свердловской области связаны с кредитами
13:00 Главврач Свердловского онкодиспансера прокомментировал ситуацию с химиотерапией в Арти
12:33 Первоуральца осудили за фиктивную прописку иностранцев
11:59 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области 5 августа
11:50 В Арамили пропал 16-летний подросток в тёмной одежде
11:45 Суд взыскал со свердловской птицефабрики 1,5 млн рублей за травму работника
10:53 В суд Екатеринбурга поступило дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
10:41 В Арамили водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
10:30 Ударившей ножом сына-инвалида пенсионерке вынесли приговор в Первоуральске
09:33 Экс-директора турагентства в Екатеринбурге осудили за мошенничество с путёвками
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK