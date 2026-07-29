Шесть человек пострадали при сходе трамвая с путей в Нижнем Тагиле





– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель трамвая при движении от остановочного комплекса допустила сход задней тележки с рельсовых путей с последующим наездом на опору линии электропередачи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшую среду, 5 августа, около 13.00 в Нижнем Тагиле у дома № 36 «А» на улице Кулибина с путей сошёл трамвай № 12, следовавший по маршруту «Пихтовые горы – улица Островского». В результате пострадало шесть человек.В момент ДТП в трамвае находилось порядка 30 пассажиров. Шестерым, включая двоих детей, потребовалась медицинская помощь, после чего медики всех отпустили домой.Известно, что трамваем управляла 31-летняя женщина со стажем работы по категории «Tm» один год. По её словам, после завершения посадки и высадки пассажиров при начале движения на нерегулируемом перекрёстке улиц Кулибина и Бондина она почувствовала резкий толчок задней тележки. Сразу после этого она затормозила, но потеряла контроль над траекторией движения – трамвай развернуло.На женщину составили протоколы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений) и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Мероприятие для возрастной категории 18+