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В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, где столкнулось четыре автомобиля.
Напомним, трагедия произошла 11 апреля 2026 года. В результате ДТП скончалась женщина и серьёзно пострадал её полуторагодовалый сын.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, дело передали заместителю прокурора области старшему советнику юстиции Вадиму Чукрееву для согласования и подписания обвинительного заключения. Отмечается, что в ходе расследования представители МВД организовали порядка 10 судебных экспертиз.
Валерий Горелых также рассказал, что обвиняемый признал вину и выплатил потерпевшей стороне 1 миллион рублей, и добавил, что ребёнок уже выписан из больницы и с отцом находится на амбулаторном лечении.
Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, трагедия произошла 11 апреля 2026 года. В результате ДТП скончалась женщина и серьёзно пострадал её полуторагодовалый сын.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, дело передали заместителю прокурора области старшему советнику юстиции Вадиму Чукрееву для согласования и подписания обвинительного заключения. Отмечается, что в ходе расследования представители МВД организовали порядка 10 судебных экспертиз.
Валерий Горелых также рассказал, что обвиняемый признал вину и выплатил потерпевшей стороне 1 миллион рублей, и добавил, что ребёнок уже выписан из больницы и с отцом находится на амбулаторном лечении.
Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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