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В Реже предпринимателя осудили за ущерб РЖД от майнинг-фермы
Фото: Вечерние ведомости
Режевский городской суд вынес приговор предпринимателю Гигику Гурджаняну по уголовному делу о незаконном потреблении электроэнергии при промышленной добыче криптовалюты.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Гурджанян арендовал помещения на территории Трансэнерго – филиала ОАО РЖД, где разместил майнинговую ферму. Для неё работала промышленная вентиляция, а общая потребляемая мощность достигала 279 кВт. Чтобы снизить расходы на электроэнергию, Гигик Гурджанян встроил в счётчики устройство, которое позволяло ему через смартфон занижать объём учитываемого потребления, не останавливая работу фермы.
В итоге ущерб превысил 8,5 миллиона рублей. При этом исковые требования РЖД составили 5,5 миллиона рублей.
Суд признал Гурджаняна виновным в причинении имущественного ущерба собственнику путём обмана в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ), и, поскольку подсудимый признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, назначил ему 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Также суд частично удовлетворил иск: с учётом ранее выплаченных 800 тысяч, осуждённый обязан возместить ОАО «РЖД» 4 774 182 рубля.
«Также в доход государства обращено оборудование, использовавшееся при совершении преступления, включая сетевое оборудование, приборы учёта электроэнергии и смартфон, с которого управляли устройством, влиявшим на работу счётчика», – сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Гурджанян арендовал помещения на территории Трансэнерго – филиала ОАО РЖД, где разместил майнинговую ферму. Для неё работала промышленная вентиляция, а общая потребляемая мощность достигала 279 кВт. Чтобы снизить расходы на электроэнергию, Гигик Гурджанян встроил в счётчики устройство, которое позволяло ему через смартфон занижать объём учитываемого потребления, не останавливая работу фермы.
В итоге ущерб превысил 8,5 миллиона рублей. При этом исковые требования РЖД составили 5,5 миллиона рублей.
Суд признал Гурджаняна виновным в причинении имущественного ущерба собственнику путём обмана в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ), и, поскольку подсудимый признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, назначил ему 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Также суд частично удовлетворил иск: с учётом ранее выплаченных 800 тысяч, осуждённый обязан возместить ОАО «РЖД» 4 774 182 рубля.
«Также в доход государства обращено оборудование, использовавшееся при совершении преступления, включая сетевое оборудование, приборы учёта электроэнергии и смартфон, с которого управляли устройством, влиявшим на работу счётчика», – сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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