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Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске на прошлой неделе – 16 июля – на территории производственной площадки ООО «УралМонтажСервис» произошёл несчастный случай: работник, стоявший на крыше грузовика, поскользнулся и упал вниз головой.
В результате он получил перелом свода и основания черепа. Его госпитализировали в больницу, где он вскоре время скончался. Известно, что работнику было 60 лет.
В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий ведомство намерено изучить документы и дать правовую оценку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура также обещает проконтролировать расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате он получил перелом свода и основания черепа. Его госпитализировали в больницу, где он вскоре время скончался. Известно, что работнику было 60 лет.
В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий ведомство намерено изучить документы и дать правовую оценку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура также обещает проконтролировать расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+
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