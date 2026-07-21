СК начал проверку по факту гибели человека от непогоды в Заречном

– сказали в СК.

«По данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные мероприятия, по итогам которых произошедшей трагедии будет дана надлежащая правовая оценка»,