Возрастное ограничение 18+
СК начал проверку по факту гибели человека от непогоды в Заречном
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о проведении проверки в связи с гибелью человека во время непогоды в Заречном.
Сообщается, что погибшим был мужчина, 1952 года рождения. По данным ведомства, на него упало дерево. Он скончался до прибытия скорой. Несчастный случай произошёл на одном из садовых участков.
Сообщается, что погибшим был мужчина, 1952 года рождения. По данным ведомства, на него упало дерево. Он скончался до прибытия скорой. Несчастный случай произошёл на одном из садовых участков.
«По данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные мероприятия, по итогам которых произошедшей трагедии будет дана надлежащая правовая оценка»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в СК.
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