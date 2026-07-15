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Почти 25 тысяч «хвостиков» прокатились в уральских поездах за полгода
Фото: СвЖД новости / t.me/svzd_news
Любопытную статистику опубликовала пресс-служба Свердловской железной дороги. Оказывается, с начала 2026 года уральские магистрали перевезли почти 25 тысяч животных, что является рекордом за время существования такой услуги.
Если рассматривать статистику более подробно, то выясняется, что большинство животных — около 22 тысяч — путешествовали в одном купе с хозяевами. Ещё 2,5 тысячи отправились в дорогу сами, без сопровождения, в специальных багажных купе.
Лидеры среди пассажиров — собаки и кошки, что вполне ожидаемо и объяснимо. Но было немало экзотических случаев. В вагонах СвЖД в последние полгода можно было увидеть шиншилл, сурикатов, попугаев. В одном случае пассажиркой поезда стала белка, ещё в одном — ящерица.
Как отмечают в транспортной компании, чаще всего звериная братия ездит по маршрутам из Екатеринбурга и Тюмени в Москву и Питер.
Чтобы поездка прошла гладко, железнодорожники напоминают простые, но важные правила. Оформить билет для питомца можно на сайте РЖД, в приложении или в кассе компании-перевозчика. При оформлении билета нужно выбирать вагоны, отмеченные специальным значком-лапкой. Мелких зверушек в путь берут только в закрытых переносках. Можно отправить питомца в путешествие и без личного сопровождения — за ним в дороге присмотрят проводники. Мероприятие для возрастной категории 18+
Если рассматривать статистику более подробно, то выясняется, что большинство животных — около 22 тысяч — путешествовали в одном купе с хозяевами. Ещё 2,5 тысячи отправились в дорогу сами, без сопровождения, в специальных багажных купе.
Лидеры среди пассажиров — собаки и кошки, что вполне ожидаемо и объяснимо. Но было немало экзотических случаев. В вагонах СвЖД в последние полгода можно было увидеть шиншилл, сурикатов, попугаев. В одном случае пассажиркой поезда стала белка, ещё в одном — ящерица.
Как отмечают в транспортной компании, чаще всего звериная братия ездит по маршрутам из Екатеринбурга и Тюмени в Москву и Питер.
Чтобы поездка прошла гладко, железнодорожники напоминают простые, но важные правила. Оформить билет для питомца можно на сайте РЖД, в приложении или в кассе компании-перевозчика. При оформлении билета нужно выбирать вагоны, отмеченные специальным значком-лапкой. Мелких зверушек в путь берут только в закрытых переносках. Можно отправить питомца в путешествие и без личного сопровождения — за ним в дороге присмотрят проводники. Мероприятие для возрастной категории 18+
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