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Почти 25 тысяч «хвостиков» прокатились в уральских поездах за полгода

19.28 Вторник, 21 июля 2026
Фото: СвЖД новости / t.me/svzd_news
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Любопытную статистику опубликовала пресс-служба Свердловской железной дороги. Оказывается, с начала 2026 года уральские магистрали перевезли почти 25 тысяч животных, что является рекордом за время существования такой услуги.

Если рассматривать статистику более подробно, то выясняется, что большинство животных — около 22 тысяч — путешествовали в одном купе с хозяевами. Ещё 2,5 тысячи отправились в дорогу сами, без сопровождения, в специальных багажных купе.

Лидеры среди пассажиров — собаки и кошки, что вполне ожидаемо и объяснимо. Но было немало экзотических случаев. В вагонах СвЖД в последние полгода можно было увидеть шиншилл, сурикатов, попугаев. В одном случае пассажиркой поезда стала белка, ещё в одном — ящерица.
Как отмечают в транспортной компании, чаще всего звериная братия ездит по маршрутам из Екатеринбурга и Тюмени в Москву и Питер.

Чтобы поездка прошла гладко, железнодорожники напоминают простые, но важные правила. Оформить билет для питомца можно на сайте РЖД, в приложении или в кассе компании-перевозчика. При оформлении билета нужно выбирать вагоны, отмеченные специальным значком-лапкой. Мелких зверушек в путь берут только в закрытых переносках. Можно отправить питомца в путешествие и без личного сопровождения — за ним в дороге присмотрят проводники.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:12 Число соискателей 45-64 лет, готовых к переезду ради работы, выросло на 75%
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15:20 «Вора в законе» будут судить в Свердловской области
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13:30 Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов
13:24 Во время непогоды в Заречном погиб человек
12:32 Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7,45 миллиона рублей
11:48 Свердловское МЧС заявило об улучшении паводковой ситуации
11:27 Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на вокзале Екатеринбурга
10:38 В Верхней Пышме из-за взятки оштрафовали мебельную фабрику
10:22 Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки
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