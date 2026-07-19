Возрастное ограничение 18+
В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
Тело 44-летней жительницы Свердловской области, упавшей с обрыва возле водопада Султан в урочище Джилы-Су, нашли. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.
К эвакуации привлекалось шесть специалистов МЧС.
Напомним, женщина приехала в Кабардино-Балкарию в составе экскурсионной группы. По предварительным данным, женщина упала из-за того, что потеряла равновесие. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Тело погибшей эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,
– сообщили спасатели.
К эвакуации привлекалось шесть специалистов МЧС.
Напомним, женщина приехала в Кабардино-Балкарию в составе экскурсионной группы. По предварительным данным, женщина упала из-за того, что потеряла равновесие. Мероприятие для возрастной категории 18+
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