В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области





сообщили спасатели. «Тело погибшей эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Тело 44-летней жительницы Свердловской области, упавшей с обрыва возле водопада Султан в урочище Джилы-Су, нашли. Об этом сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.К эвакуации привлекалось шесть специалистов МЧС.Напомним, женщина приехала в Кабардино-Балкарию в составе экскурсионной группы. По предварительным данным, женщина упала из-за того, что потеряла равновесие. Мероприятие для возрастной категории 18+