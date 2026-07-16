Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки

– подчеркнули в суде.

«Даже на популярных платформах не стоит забывать об осторожности. Мошенники всё чаще используют психологическое давление, просят полную предоплату и имитируют срочность сделки. Обезопасить себя помогут проверка рейтинга продавца, отзывы реальных пользователей и, главное, использование сервисов безопасной сделки, которые предлагает сама платформа»,