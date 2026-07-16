Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Екатеринбурга лишили свободы за обман покупателей из Новоуральска, которым он продал несуществующую игровую приставку PlayStation 5 почти за 38 тысяч рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина разместил объявление о продаже приставки за 36 990 рублей на одной из популярных торговых площадок, и вскоре ему написала пара из Новоуральска. Во время переписки екатеринбуржец убедил покупателей перевести ему 37 900 рублей по номеру телефона – за приставку и за доставку.
Вот только PlayStation 5 новоуральцы так и не получили, а «продавец», получив деньги, перестал выходить на связь. В итоге на жителя уральской столицы возбудили уголовное дело.
Новоуральский городской суд признал мужчину виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 6 годам в колонии общего режима. Приговор был обжалован, но безуспешно. Областной суд оставил решение без изменений.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина разместил объявление о продаже приставки за 36 990 рублей на одной из популярных торговых площадок, и вскоре ему написала пара из Новоуральска. Во время переписки екатеринбуржец убедил покупателей перевести ему 37 900 рублей по номеру телефона – за приставку и за доставку.
Вот только PlayStation 5 новоуральцы так и не получили, а «продавец», получив деньги, перестал выходить на связь. В итоге на жителя уральской столицы возбудили уголовное дело.
Новоуральский городской суд признал мужчину виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 6 годам в колонии общего режима. Приговор был обжалован, но безуспешно. Областной суд оставил решение без изменений.
«Даже на популярных платформах не стоит забывать об осторожности. Мошенники всё чаще используют психологическое давление, просят полную предоплату и имитируют срочность сделки. Обезопасить себя помогут проверка рейтинга продавца, отзывы реальных пользователей и, главное, использование сервисов безопасной сделки, которые предлагает сама платформа»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– подчеркнули в суде.
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