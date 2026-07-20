Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему высокопоставленному чиновнику, который превратил свои профессиональные знания в орудие преступления. Игорь Крупский, когда-то возглавлявший отдел земледелия в областном Минагропроме, организовал настоящую подпольную ферму по выращиванию наркосодержащих растений. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался Игорь Соколов, а третий соучастник пока ждёт отдельного разбирательства.Как рассказали в Академическом районном суде Екатеринбурга, преступная схема действовала больше двух лет — с января 2023-го по декабрь 2024-го. В этот период банда исправно поставляла зелье в разные уголки Свердловской области. Крупский использовал свой диплом агронома не по назначению: он лично закупал семена, оборудовал помещение современными системами освещения, вентиляции и даже автоматическим поливом с таймером. Кроме того, подельники установили сушильные машины и вакуумный упаковщик, чтобы довести «продукт» до товарного вида. За время существования лаборатории им удалось вырастить более 140 кустов, из которых получилось свыше 21 килограмма готовых наркотиков.Наркополицейские вышли на след группировки в ходе оперативных мероприятий и нагрянули с обысками, изъяв всё оборудование и партии запрещённых веществ. Крупскому вменили сразу несколько тяжёлых статей, включая незаконное производство, культивирование в крупном размере и покушение на сбыт в составе организованной группы. Итог — 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, где он сможет надолго забыть о своих агрономических талантах. Его подельник Соколов получил ровно 12 лет — тоже в строгой колонии, и это при том, что у него были и более мелкие эпизоды с хранением наркотиков без цели сбыта.Приговор пока не вступил в законную силу и у осуждённых есть 15 суток, чтобы его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+