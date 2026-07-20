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Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку
Фото: Академический районный суд города Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему высокопоставленному чиновнику, который превратил свои профессиональные знания в орудие преступления. Игорь Крупский, когда-то возглавлявший отдел земледелия в областном Минагропроме, организовал настоящую подпольную ферму по выращиванию наркосодержащих растений. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался Игорь Соколов, а третий соучастник пока ждёт отдельного разбирательства.
Как рассказали в Академическом районном суде Екатеринбурга, преступная схема действовала больше двух лет — с января 2023-го по декабрь 2024-го. В этот период банда исправно поставляла зелье в разные уголки Свердловской области. Крупский использовал свой диплом агронома не по назначению: он лично закупал семена, оборудовал помещение современными системами освещения, вентиляции и даже автоматическим поливом с таймером. Кроме того, подельники установили сушильные машины и вакуумный упаковщик, чтобы довести «продукт» до товарного вида. За время существования лаборатории им удалось вырастить более 140 кустов, из которых получилось свыше 21 килограмма готовых наркотиков.
Наркополицейские вышли на след группировки в ходе оперативных мероприятий и нагрянули с обысками, изъяв всё оборудование и партии запрещённых веществ. Крупскому вменили сразу несколько тяжёлых статей, включая незаконное производство, культивирование в крупном размере и покушение на сбыт в составе организованной группы. Итог — 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, где он сможет надолго забыть о своих агрономических талантах. Его подельник Соколов получил ровно 12 лет — тоже в строгой колонии, и это при том, что у него были и более мелкие эпизоды с хранением наркотиков без цели сбыта.
Приговор пока не вступил в законную силу и у осуждённых есть 15 суток, чтобы его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Академическом районном суде Екатеринбурга, преступная схема действовала больше двух лет — с января 2023-го по декабрь 2024-го. В этот период банда исправно поставляла зелье в разные уголки Свердловской области. Крупский использовал свой диплом агронома не по назначению: он лично закупал семена, оборудовал помещение современными системами освещения, вентиляции и даже автоматическим поливом с таймером. Кроме того, подельники установили сушильные машины и вакуумный упаковщик, чтобы довести «продукт» до товарного вида. За время существования лаборатории им удалось вырастить более 140 кустов, из которых получилось свыше 21 килограмма готовых наркотиков.
Наркополицейские вышли на след группировки в ходе оперативных мероприятий и нагрянули с обысками, изъяв всё оборудование и партии запрещённых веществ. Крупскому вменили сразу несколько тяжёлых статей, включая незаконное производство, культивирование в крупном размере и покушение на сбыт в составе организованной группы. Итог — 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, где он сможет надолго забыть о своих агрономических талантах. Его подельник Соколов получил ровно 12 лет — тоже в строгой колонии, и это при том, что у него были и более мелкие эпизоды с хранением наркотиков без цели сбыта.
Приговор пока не вступил в законную силу и у осуждённых есть 15 суток, чтобы его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+
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