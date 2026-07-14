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Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд не нашёл оснований для изменения приговора, вынесенного Ленинским районным судом Нижнего Тагила бывшему сотруднику ИК-12 Андрею Харитонову в апреле этого года.
Согласно материалам дела, Харитонов с января 2022 года по январь 2023 года проносил на территорию колонии для одного из осуждённых флешки, беспроводная гарнитура, карты памяти, наличные деньги и даже духи. За это он получил вознаграждение в размере 19 тысяч рублей.
Нижнетагильский суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности (ч. 1 ст. 286 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и приговорил к 4 годам в исправительной колонии общего режима. Это решение было обжаловано. Харитонов продолжал настаивать на невиновности. Он утверждал, что деньги он получал за помощь семье осуждённого. В частности, за то, что отвозил массажиста к больной матери осуждённого и помогал с ремонтом автомобилей его родственников.
В итоге Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, Харитонов с января 2022 года по январь 2023 года проносил на территорию колонии для одного из осуждённых флешки, беспроводная гарнитура, карты памяти, наличные деньги и даже духи. За это он получил вознаграждение в размере 19 тысяч рублей.
Нижнетагильский суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности (ч. 1 ст. 286 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и приговорил к 4 годам в исправительной колонии общего режима. Это решение было обжаловано. Харитонов продолжал настаивать на невиновности. Он утверждал, что деньги он получал за помощь семье осуждённого. В частности, за то, что отвозил массажиста к больной матери осуждённого и помогал с ремонтом автомобилей его родственников.
«Суд признал доводы подсудимого несостоятельными, расценив их как способ избежать уголовной ответственности»,
– рассказали в пресс-службе областного суда.
В итоге Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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