Возрастное ограничение 18+
Во время непогоды в Заречном погиб человек
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В понедельник, 20 июля, в Заречном непогода унесла жизнь одного человека. Об этом сообщает главное управление МЧС по Свердловской области.
Также сообщается, что вчера на территории округа произошло нарушение электроснабжения в пяти населённых пунктах и упало более 30 деревьев. Что стало причиной смерти человека – упавшее дерево, обрыв проводов или что-то ещё, – в ведомстве не уточнили.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 19 специалистов МЧС и шесть единиц техники.
Также сообщается, что вчера на территории округа произошло нарушение электроснабжения в пяти населённых пунктах и упало более 30 деревьев. Что стало причиной смерти человека – упавшее дерево, обрыв проводов или что-то ещё, – в ведомстве не уточнили.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 19 специалистов МЧС и шесть единиц техники.
«В данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– добавили спасатели.
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