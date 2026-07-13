Возрастное ограничение 18+
На месте бывшего автосалона Maserati в Екатеринбурге решили построить жильё
Фото: Вечерние ведомости
Под снос должны пойти здания этого и соседних автосалонов, расположенных по чётной стороне Сибирского тракта: Минстрой Свердловской области издал приказ, одобряющий реализацию здесь проекта комплексного развития территории (КРТ).
Согласно документу, инициатором стала администрация Екатеринбурга, направившаяв правительство области в мае-июне 2026 года три обращения.
Конечные параметры проекта КРТ пока не публиковались. Известно, что его территория должна затронуть бывшие здания по Сибирскому тракту 24б, 26, 30 и 30/1. Сейчас их занимают автосалоны компании «Оками».
Одно из зданий примечательно тем, что в 2017 году в нём открыл автосалон официального дилера Maserati – единственный в России за пределами двух столиц. В 2023 году юрлицо обанкротилось и дилер закрылся. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно документу, инициатором стала администрация Екатеринбурга, направившаяв правительство области в мае-июне 2026 года три обращения.
Конечные параметры проекта КРТ пока не публиковались. Известно, что его территория должна затронуть бывшие здания по Сибирскому тракту 24б, 26, 30 и 30/1. Сейчас их занимают автосалоны компании «Оками».
Одно из зданий примечательно тем, что в 2017 году в нём открыл автосалон официального дилера Maserati – единственный в России за пределами двух столиц. В 2023 году юрлицо обанкротилось и дилер закрылся. Мероприятие для возрастной категории 18+
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