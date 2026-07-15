В Заречном полицейские охотились за наркодельцами, а задержали курьеров мошенников

Фото предоставлено Валерием Горелых



Затем под предлогом проведения так называемого "онлайн-обыска" грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи, а обнаружив сейф, они убедили "задекларировать" имеющиеся сбережения и передать их для проверки в "передвижную лабораторию". Парень забрал из сейфа родителей деньги, привёз их из Богдановича в Заречный, где передал из рук в руки курьеру, будучи уверенным, что таким образом спасет семью от беды»,



– поведал полковник Горелых. «На протяжении 11 часов сына бизнесмена на постоянной связи держали с аферистами, не давая ему опомниться.Затем под предлогом проведения так называемого "онлайн-обыска" грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи, а обнаружив сейф, они убедили "задекларировать" имеющиеся сбережения и передать их для проверки в "передвижную лабораторию". Парень забрал из сейфа родителей деньги, привёз их из Богдановича в Заречный, где передал из рук в руки курьеру, будучи уверенным, что таким образом спасет семью от беды»,

Фото предоставлено Валерием Горелых

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Заречном оперативники из подразделения по борьбе с наркобизнесом задержали четырех курьеров телефонных мошенников, подозреваемых в хищении восьми миллионов рублей у индивидуального предпринимателя.Как рассказали Вечерним ведомостям руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные находились в засаде, ожидая наркодельцев, но в их сети угодили курьеры, которые похитили у предпринимателя деньги с помощью его собственного сына – 18-летнего юношу. Он стал жертвой телефонных аферистов, и, сам того не ведая, передал злоумышленникам сбережения отца.По данным Горелых, молодому человеку позвонил некто, представившийся сотрудником службы доставки маркетплейса и попросивший четырёхзначный код из поступившего СМС-сообщения. Поскольку юноша ждал посылку, он не заподозрил обмана.Сразу после этого парню по очереди стали звонить неизвестные, утверждающие, что они сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они напугали молодого человека тем, что его учётную запись на Госуслугах взломали и что теперь на него и его родителей оформляют кредиты, чтобы украсть деньги и передать их на нужды ВСУ.Первым задержанным стал уроженец города Березники Пермского края, 2008 года рождения. Его предполагаемых подельников поймали чуть позже. Сейчас вся четвёрка находится в СИЗО Камышлова. Похищенные деньги изъяты и направлены на экспертизу. Позже их вернут законному владельцу.Сообщается, что все задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мероприятие для возрастной категории 18+