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В Заречном полицейские охотились за наркодельцами, а задержали курьеров мошенников
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Заречном оперативники из подразделения по борьбе с наркобизнесом задержали четырех курьеров телефонных мошенников, подозреваемых в хищении восьми миллионов рублей у индивидуального предпринимателя.
Как рассказали Вечерним ведомостям руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные находились в засаде, ожидая наркодельцев, но в их сети угодили курьеры, которые похитили у предпринимателя деньги с помощью его собственного сына – 18-летнего юношу. Он стал жертвой телефонных аферистов, и, сам того не ведая, передал злоумышленникам сбережения отца.
По данным Горелых, молодому человеку позвонил некто, представившийся сотрудником службы доставки маркетплейса и попросивший четырёхзначный код из поступившего СМС-сообщения. Поскольку юноша ждал посылку, он не заподозрил обмана.
Сразу после этого парню по очереди стали звонить неизвестные, утверждающие, что они сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они напугали молодого человека тем, что его учётную запись на Госуслугах взломали и что теперь на него и его родителей оформляют кредиты, чтобы украсть деньги и передать их на нужды ВСУ.
Первым задержанным стал уроженец города Березники Пермского края, 2008 года рождения. Его предполагаемых подельников поймали чуть позже. Сейчас вся четвёрка находится в СИЗО Камышлова. Похищенные деньги изъяты и направлены на экспертизу. Позже их вернут законному владельцу.
Сообщается, что все задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные находились в засаде, ожидая наркодельцев, но в их сети угодили курьеры, которые похитили у предпринимателя деньги с помощью его собственного сына – 18-летнего юношу. Он стал жертвой телефонных аферистов, и, сам того не ведая, передал злоумышленникам сбережения отца.
Фото предоставлено Валерием Горелых
По данным Горелых, молодому человеку позвонил некто, представившийся сотрудником службы доставки маркетплейса и попросивший четырёхзначный код из поступившего СМС-сообщения. Поскольку юноша ждал посылку, он не заподозрил обмана.
Сразу после этого парню по очереди стали звонить неизвестные, утверждающие, что они сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они напугали молодого человека тем, что его учётную запись на Госуслугах взломали и что теперь на него и его родителей оформляют кредиты, чтобы украсть деньги и передать их на нужды ВСУ.
«На протяжении 11 часов сына бизнесмена на постоянной связи держали с аферистами, не давая ему опомниться.
Затем под предлогом проведения так называемого "онлайн-обыска" грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи, а обнаружив сейф, они убедили "задекларировать" имеющиеся сбережения и передать их для проверки в "передвижную лабораторию". Парень забрал из сейфа родителей деньги, привёз их из Богдановича в Заречный, где передал из рук в руки курьеру, будучи уверенным, что таким образом спасет семью от беды»,
Затем под предлогом проведения так называемого "онлайн-обыска" грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи, а обнаружив сейф, они убедили "задекларировать" имеющиеся сбережения и передать их для проверки в "передвижную лабораторию". Парень забрал из сейфа родителей деньги, привёз их из Богдановича в Заречный, где передал из рук в руки курьеру, будучи уверенным, что таким образом спасет семью от беды»,
– поведал полковник Горелых.
Первым задержанным стал уроженец города Березники Пермского края, 2008 года рождения. Его предполагаемых подельников поймали чуть позже. Сейчас вся четвёрка находится в СИЗО Камышлова. Похищенные деньги изъяты и направлены на экспертизу. Позже их вернут законному владельцу.
Фото предоставлено Валерием Горелых
Сообщается, что все задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мероприятие для возрастной категории 18+
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