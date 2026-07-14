Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7,45 миллиона рублей





– отметили в полиции. «Лишь после завершения транзакций гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Примечательно, что потерпевший ранее был осведомлён о рисках: он видел профилактические материалы в средствах массовой информации, а также замечал информационные листовки в своём подъезде. Случай наглядно демонстрирует, насколько изощрёнными и психологически выверенными могут быть действия мошенников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело о мошенничестве из-за хищения у пожилого местного жителя 7,45 миллиона рублей. Пенсионер стал жертвой телефонных аферистов.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской УМВД, всё, как обычно, началось со звонка от неизвестного. Звонивший представился сотрудником службы обслуживания жилого фонда и убедил пожилого мужчину продиктовать несколько кодов из СМС-сообщений. Позже с ним стали связываться сотрудники «Росфинмониторинга» и «ФСБ», которые сообщили пенсионеру, что кто-то оформил на него электронную доверенность – якобы для распоряжения его счетами и имуществом.Далее мошенники стали рассказывать «как можно спасти свои средства». В итоге пожилой человек сначала через курьера отдал аферистам крупную сумму денег, которая была у него дома, а потом продал машину и точно так же передал аферистам вырученные средства. Позже он сам перевёл злоумышленникам находившиеся у него на счётах сбережения.Мероприятие для возрастной категории 18+