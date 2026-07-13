Пермский подросток проехал на сцепке вагона более 400 километров и оказался в Екатеринбурге





– пояснили в ведомстве. «Учиться подросток не захотел, а граниту наук предпочел дела сердечные, отправившись в город Белово, где проживает девочка, с которой пермяк познакомился неделю назад в Интернете. Денег на билет у него не было и весь путь до места назначения, а это без малого 2200 километров, мальчик собирался преодолеть на сцепке между вагонами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге транспортные полицейские сняли с поезда 16-летнего юношу из Перми, который сбежал из дома и почти сутки путешествовал на сцепке вагонов, чтобы приехать к подруге, которая живет в городе Белово Кемеровской области.Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, родители юноши заставили его готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу.Своё опасное путешествие юноша начал на станции Пермь-2, откуда он добрался до Кунгура. Там во время получасовой остановки он спускался на землю, чтобы размять ноги, после чего продолжил путь.Его заметили только на станции Седельниково в Сысертском городском округе Свердловской области во время кратковременной стоянки грузового состава. Информацию о ребёнке передали в транспортную полицию уральской столицы, и уже на вокзале его встречали инспекторы линейного отдела МВД России.Со слов матери подростка, юноша ни разу не упоминал подругу из Сибири и не озвучивал желание отправиться к ней. Из дома он также никогда не уходил.На молодого человека стражи магистралей составили протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте»), а на его маму – по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»).До прибытия матери юноша будет находиться в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской области.Мероприятие для возрастной категории 18+