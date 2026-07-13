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Пермский подросток проехал на сцепке вагона более 400 километров и оказался в Екатеринбурге

17.28 Понедельник, 20 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге транспортные полицейские сняли с поезда 16-летнего юношу из Перми, который сбежал из дома и почти сутки путешествовал на сцепке вагонов, чтобы приехать к подруге, которая живет в городе Белово Кемеровской области.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, родители юноши заставили его готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу.

«Учиться подросток не захотел, а граниту наук предпочел дела сердечные, отправившись в город Белово, где проживает девочка, с которой пермяк познакомился неделю назад в Интернете. Денег на билет у него не было и весь путь до места назначения, а это без малого 2200 километров, мальчик собирался преодолеть на сцепке между вагонами»,

– пояснили в ведомстве.


Своё опасное путешествие юноша начал на станции Пермь-2, откуда он добрался до Кунгура. Там во время получасовой остановки он спускался на землю, чтобы размять ноги, после чего продолжил путь.

Его заметили только на станции Седельниково в Сысертском городском округе Свердловской области во время кратковременной стоянки грузового состава. Информацию о ребёнке передали в транспортную полицию уральской столицы, и уже на вокзале его встречали инспекторы линейного отдела МВД России.

Со слов матери подростка, юноша ни разу не упоминал подругу из Сибири и не озвучивал желание отправиться к ней. Из дома он также никогда не уходил.

На молодого человека стражи магистралей составили протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте»), а на его маму – по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»).

До прибытия матери юноша будет находиться в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской области.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
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