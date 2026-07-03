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Екатеринбургского электрика, стрелявшего из рогатки по автобусам, поместили в СИЗО
Фото: СУ СК по Свердловской области
Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил Данила Баяндина под стражу до 24 августа 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
«По версии органа предварительного расследования, обвиняемый, находясь в своей квартире на ул. Лучистой в Екатеринбурге, нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, произвел из окна несколько выстрелов по движущимся автобусам, используя в качестве оружия рогатку и металлические шарики»,
— сообщили в суде.
Ранее писали, что Баяндину за его выходки предъявлено обвинение по трём статьям УК: покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ), хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК), и умышленное повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК). Мероприятие для возрастной категории 18+
«По версии органа предварительного расследования, обвиняемый, находясь в своей квартире на ул. Лучистой в Екатеринбурге, нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, произвел из окна несколько выстрелов по движущимся автобусам, используя в качестве оружия рогатку и металлические шарики»,
— сообщили в суде.
Ранее писали, что Баяндину за его выходки предъявлено обвинение по трём статьям УК: покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ), хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК), и умышленное повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК). Мероприятие для возрастной категории 18+
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