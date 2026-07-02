Свердловские парашютисты и десантники Авиалесоохраны тушат пожары на Ямале

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Парашютисты и десантники Авиалесоохраны из Свердловской области помогают тушить лесные пожары в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.По данным ведомства, на Ямале произошла крупная вспышка труднодоступных лесных пожаров после гроз. Только 1 июля в регионе зарегистрировали 50 новых очагов в пяти муниципалитетах. Из них 37 возникли на юго-востоке округа — в Красноселькупском районе, который в июне оставался одним из самых пожароопасных.Вместе со специалистами ЯНАО на тушении работают 195 парашютистов и десантников Авиалесоохраны из Свердловской, Тюменской, Архангельской областей и Республики Коми. Общая численность группировки пожаротушения превышает 500 человек.В районах тушения нет дорог, поэтому работать приходится в основном вручную. Минерализованные полосы прокладывают с помощью лопат и топоров-мотыг, а огонь на кромках тушат ранцевыми лесными огнетушителями.Для доставки и переброски сил задействованы 12 вертолетов. Еще шесть самолетов работают на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки.В Федеральной Авиалесоохране отмечают, что пожары на Ямале высокоинтенсивные. Обстановку осложнили жаркий и засушливый июнь, а также острый дефицит осадков в Красноселькупском и соседних муниципалитетах более трех недель. Локальные дожди, прошедшие 1 июля, ситуацию кардинально не изменили.За 1 июля в ЯНАО ликвидировали 21 лесной пожар, в том числе 14 очагов — в Красноселькупском районе. Всего за июнь на юге и юго-востоке округа потушили 178 пожаров. Все они были труднодоступными и удаленными. Мероприятие для возрастной категории 18+