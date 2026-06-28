В Березовском пожар площадью 2 «квадрата» закончился спасением пяти человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали восемь пожаров. Половина из них произошла в жилом секторе. Во время тушения были спасены шесть человек. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошел в Березовском на улице Мира. В квартире пятиэтажного дома загорелись домашнее имущество и стены, площадь возгорания составила 2 кв.м. Огонь потушили за 10 минут. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе двое детей. Спасатели вывели из опасной зоны еще пятерых жильцов.Еще один пожар произошел в селе Квашнинское на улице Пульникова. Огонь охватил частный жилой дом площадью 110 кв. м. Сгорели кровля и перекрытия, повреждены стены здания. Возгорание ликвидировали за 76 минут, во время работ был спасен один человек.По данным МЧС России по Свердловской области, в 25% случаев причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Еще 25% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем.Мероприятие для возрастной категории 18+