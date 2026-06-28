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В Березовском пожар площадью 2 «квадрата» закончился спасением пяти человек

11.48 Суббота, 4 июля 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
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За минувшие сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали восемь пожаров. Половина из них произошла в жилом секторе. Во время тушения были спасены шесть человек. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Один из пожаров произошел в Березовском на улице Мира. В квартире пятиэтажного дома загорелись домашнее имущество и стены, площадь возгорания составила 2 кв.м. Огонь потушили за 10 минут. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе двое детей. Спасатели вывели из опасной зоны еще пятерых жильцов.

Еще один пожар произошел в селе Квашнинское на улице Пульникова. Огонь охватил частный жилой дом площадью 110 кв. м. Сгорели кровля и перекрытия, повреждены стены здания. Возгорание ликвидировали за 76 минут, во время работ был спасен один человек.

По данным МЧС России по Свердловской области, в 25% случаев причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Еще 25% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
15:15 Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
14:59 Средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%
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13:51 В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов
13:16 Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone
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