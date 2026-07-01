Авито запускает «ХвостРадар» для поиска пропавших животных по фото с помощью ИИ

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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6 июля Авито запустит бесплатный сервис «ХвостРадар», который помогает искать пропавших животных по фотографии. Как сообщили в пресс-службе компании, это первый в мире подобный умный сервис, созданный на базе крупной технологической платформы. В основе — разработка летней школы Института искусственного интеллекта AIRI и команды научно-исследовательского центра «Авито». Система работает на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения: она сравнивает фото потерявшегося питомца с животными в объявлениях о находках и показывает владельцу возможные совпадения. Сервис был создан в сотрудничестве и на основе обратной связи от волонтеров, которые помогают потерявшимся животным найти хозяев.По данным Авито, сейчас на платформе размещено более 3,3 тысячи объявлений о потерянных и найденных животных. Только за последний месяц с помощью платформы к хозяевам вернулись более 400 питомцев.«ХвостРадар» должен упростить поиск, который сейчас часто идет вручную — через районные чаты, соцсети и просмотр десятков объявлений. Алгоритм учитывает не только внешнее сходство животного — окрас, форму морды, породу, размер и другие признаки, — и также локацию и время пропажи. Если система находит похожее объявление, владелец может связаться с его автором через чат Авито.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить фото питомца через функцию «Поиск по фото» и проверить похожие объявления о найденных животных. После этого можно подписаться на новые совпадения: если на платформе появится похожее объявление, пользователь получит уведомление. Также владельцам советуют отдельно создать объявление в разделе «Потерянные животные» и проверить находки на карте в своем районе.Тем, кто нашел животное на улице, нужно разместить объявление в разделе «Потерянные и найденные животные», добавить фото и подробное описание. Если забрать питомца домой не удалось, это тоже важно указать: сервис будет учитывать возможные перемещения животного.В Авито уточняют, что до конца года в сервисе "ХвостРадар" должны появиться подписка на объявления, поиск хозяина по фото найденного животного и автоматический поиск, который поможет волонтерам и другим людям быстрее запускать поиск владельца. Компания также тестирует похожие технологии для других категорий объявлений и возможность интеграции со сторонними сервисами.«В России есть сообщества и организации, которые плотно занимаются поиском пропавших животных. Однако у них нет такой платформы, которая охватывала бы почти всех владельцев животных в стране. С другой стороны, мы тоже наблюдаем, как владельцы находят своих пропавших питомцев, в том числе и через Авито — иногда, и это самое потрясающее, даже спустя несколько лет после расставания. Домашние животные для большинства людей — это члены их семьей. И их потеря — это огромная трагедия и боль. Наша задача — объединить всех, кто занят поиском пропавших животных, через Авито, чтобы сделать этот непростой и эмоциональный процесс в 100% случаев счастливым. Авито — крупнейшая платформа объявлений в мире, в основе которой лежат технологии и алгоритмы максимального совпадения по поиску. Поэтому идея лежала на поверхности. Команда социальных проектов предложила ее в продукт, где мы сразу получили поддержку и смогли быстро запустить пилот», — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.Менеджер продукта в категории «Животные» Авито Алена Иванова добавила, что сервис будут дорабатывать с учетом обратной связи от пользователей и волонтеров, которые ежедневно помогают возвращать питомцев домой.«Мы создавали продукт и продолжаем дорабатывать его с учетом обратной связи от волонтеров, которые ежедневно занимаются тем, что возвращают потерявшихся питомцев в семьи, и знают все тонкости процесса», — отметила Алена Иванова. Мероприятие для возрастной категории 18+