Возрастное ограничение 18+
Из-за сильных дождей в Свердловской области подтопило населённые пункты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сильные дожди в Свердловской области вызвали в реках подъём уровня воды, что привело к подтоплению населённых пунктов. Региональные власти сообщают, что принимаются все меры для ликвидации дождевого паводка.
По данным департамента информационной политики области, в Нижних Сергах из-за обильных осадков поднялся уровень воды сразу в трёх реках, что привело к подтоплению около 50 домов. На месте работает техника, ведётся расчистка заторов для пропуска воды. Развёрнуты пункты временного размещения общей вместимостью 100 человек. На место выехала оперативная группа регионального министерства общественной безопасности.
В посёлке Доломитовый Первоуральского городского округа для отвода воды проложен дополнительный канал, фиксируется незначительное подтопление домов. Здесь также развёрнут пункт временного размещения.
В посёлке Подгарничный Серовского муниципального округа временно ограничен прямой проезд к 11 частным домам, но необходимости эвакуировать жителей нет – действует объездная дорога через Краснотурьинск.
В ряде населённых пунктов из-за паводка нарушено транспортное сообщение. В селе Елань ограничено автомобильное сообщение с деревней Яр, организована лодочная переправа. В селе Городище временно прервана связь с деревнями Боровикова и Красный Бор, для жителей организована работа паромной переправы. В Туринском городском округе из-за ограничения движения с селом Кумарьинское и деревней Чернышево также налажены лодочные переправы, а для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство добровольной пожарной дружины.
В селе Киргишаны Бисертского городского округа проводится превентивная эвакуация жителей в пункты временного размещения. Специалисты регулируют уровень воды в Бисертском пруду: поднимаются затворы плотины для контролируемого сброса излишков воды, что позволит не допустить ухудшения обстановки.
В селе Николо-Павловское на базе местного центра культуры (ул. Совхозная, 4) развёрнут пункт временного размещения, рассчитанный на приём до 150 человек.
В Новоуральске проводятся адресные выезды специалистов для оценки обстановки. Под особым контролем находятся шесть проблемных участков города: улица Советская, Стела, территория бывшего УАМЗ, КПП-1, мост на Свердлова и пешеходный мост на Чкалова.
По вопросам, связанным с паводком, жители могут обращаться по номерам:
– 112 – Единый номер вызова экстренных служб
– 101 – Пожарно-спасательная служба МЧС России
– +7(343)262-99-99 – Телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным департамента информационной политики области, в Нижних Сергах из-за обильных осадков поднялся уровень воды сразу в трёх реках, что привело к подтоплению около 50 домов. На месте работает техника, ведётся расчистка заторов для пропуска воды. Развёрнуты пункты временного размещения общей вместимостью 100 человек. На место выехала оперативная группа регионального министерства общественной безопасности.
В посёлке Доломитовый Первоуральского городского округа для отвода воды проложен дополнительный канал, фиксируется незначительное подтопление домов. Здесь также развёрнут пункт временного размещения.
В посёлке Подгарничный Серовского муниципального округа временно ограничен прямой проезд к 11 частным домам, но необходимости эвакуировать жителей нет – действует объездная дорога через Краснотурьинск.
В ряде населённых пунктов из-за паводка нарушено транспортное сообщение. В селе Елань ограничено автомобильное сообщение с деревней Яр, организована лодочная переправа. В селе Городище временно прервана связь с деревнями Боровикова и Красный Бор, для жителей организована работа паромной переправы. В Туринском городском округе из-за ограничения движения с селом Кумарьинское и деревней Чернышево также налажены лодочные переправы, а для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство добровольной пожарной дружины.
В селе Киргишаны Бисертского городского округа проводится превентивная эвакуация жителей в пункты временного размещения. Специалисты регулируют уровень воды в Бисертском пруду: поднимаются затворы плотины для контролируемого сброса излишков воды, что позволит не допустить ухудшения обстановки.
В селе Николо-Павловское на базе местного центра культуры (ул. Совхозная, 4) развёрнут пункт временного размещения, рассчитанный на приём до 150 человек.
В Новоуральске проводятся адресные выезды специалистов для оценки обстановки. Под особым контролем находятся шесть проблемных участков города: улица Советская, Стела, территория бывшего УАМЗ, КПП-1, мост на Свердлова и пешеходный мост на Чкалова.
По вопросам, связанным с паводком, жители могут обращаться по номерам:
– 112 – Единый номер вызова экстренных служб
– 101 – Пожарно-спасательная служба МЧС России
– +7(343)262-99-99 – Телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию