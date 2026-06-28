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Паслер отчитался о восстановительных работах в Кушве после урагана
кадр из видео: Денис Паслер
Губернатор Свердловской области Денис Паслер отчитался о ходе восстановительных работ после урагана в Кушве.
По его словам, энергетики восстановили линии электропередач и подключили 478 из 570 абонентов. Оставшиеся около 60 домов обещают подключить в ближайшее время, 27 из них – уже сегодня. Также в ближайшие дни собираются поставить два новых газопровода на Чапаева и 9 Января (они считаются наиболее пострадавшими). Газ подали в 34 из 76 домов, ещё 27 домов хотят подключить в течение недели.
Кроме того, за неделю удалось восстановить 28 жилых домов. Также в городе отремонтировали детские сады, а в местной школе укрыли крышу, чтобы помещения не заливало во время дождей. Заключён контракт на ремонт больницы.
Продолжается уборка города – ежедневно работают 39 единиц техники. Расчищена территория у мемориала, а также русло реки Кушва. Параллельно специалисты укрепляют берега, чтобы не допустить разлива. Напомним, на прошлой неделе из-за засора русла территории четырёх жилых домов подтопило.
Губернатор отдельно подчеркнул, что жители, чьё имущество пострадало, уже получают единовременные муниципальные и региональные выплаты.
«Направлено 163 единовременных муниципальных выплаты, а также региональные платежи в связи с утратой имущества. Идет сбор гуманитарной помощи, поставка стройматериалов для ремонтов частных домов. В город доставлены газовые плитки, сегодня их раздадут тем, у кого пока нет электричества и газа», – сказал глава региона. Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, энергетики восстановили линии электропередач и подключили 478 из 570 абонентов. Оставшиеся около 60 домов обещают подключить в ближайшее время, 27 из них – уже сегодня. Также в ближайшие дни собираются поставить два новых газопровода на Чапаева и 9 Января (они считаются наиболее пострадавшими). Газ подали в 34 из 76 домов, ещё 27 домов хотят подключить в течение недели.
Кроме того, за неделю удалось восстановить 28 жилых домов. Также в городе отремонтировали детские сады, а в местной школе укрыли крышу, чтобы помещения не заливало во время дождей. Заключён контракт на ремонт больницы.
Продолжается уборка города – ежедневно работают 39 единиц техники. Расчищена территория у мемориала, а также русло реки Кушва. Параллельно специалисты укрепляют берега, чтобы не допустить разлива. Напомним, на прошлой неделе из-за засора русла территории четырёх жилых домов подтопило.
Губернатор отдельно подчеркнул, что жители, чьё имущество пострадало, уже получают единовременные муниципальные и региональные выплаты.
«Направлено 163 единовременных муниципальных выплаты, а также региональные платежи в связи с утратой имущества. Идет сбор гуманитарной помощи, поставка стройматериалов для ремонтов частных домов. В город доставлены газовые плитки, сегодня их раздадут тем, у кого пока нет электричества и газа», – сказал глава региона. Мероприятие для возрастной категории 18+
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