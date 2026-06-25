Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области объявили беспилотную опасность
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области. Об этом в своих соцсетях пишет губернатор Денис Паслер.
Также он предупреждает о возможных ограничениях связи и мобильного интернета.
Напомним, что нельзя подбирать обломки и перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру экстренных служб – 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,
– заверил глава региона.
Также он предупреждает о возможных ограничениях связи и мобильного интернета.
Напомним, что нельзя подбирать обломки и перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру экстренных служб – 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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