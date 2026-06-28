Возрастное ограничение 18+
Смертельное ДТП произошло на трассе «Артёмовский – Зайково»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В воскресенье, 28 июня, на 38-м километре трассы «Артёмовский – Зайково» Opel Astra и BMW столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП скончалась 44-летняя пассажирка Opel.
В УГИБДД по Свердловской области сообщают, что 37-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу, где ехал BMW под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП погибла пассажирка Opel – 44-летняя жительница Тюмени. Также пострадали оба водителя – их госпитализировали в Артёмовскую центральную районную больницу.
По словам водительницы BMW, водитель Opel Astra неожиданно выехал на встречную полосу: он никого не обгонял и не объезжал препятствие.
По факту аварии проводится проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+
В УГИБДД по Свердловской области сообщают, что 37-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу, где ехал BMW под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП погибла пассажирка Opel – 44-летняя жительница Тюмени. Также пострадали оба водителя – их госпитализировали в Артёмовскую центральную районную больницу.
По словам водительницы BMW, водитель Opel Astra неожиданно выехал на встречную полосу: он никого не обгонял и не объезжал препятствие.
По факту аварии проводится проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+
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