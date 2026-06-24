На трассе М-12 под Красноуфимском в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В районе Красноуфимска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибший ждал эвакуатора, когда в его машину врезался грузовик.Авария произошла сегодня, 1 июля, около 15.10 на 1464 км автодороги М-12 «Восток» (эта трасса соединяет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень). По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Камаз» двигался в направлении Екатеринбурга. Он не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства. В результате грузовик допустил наезд на автомобиль «ГАЗ-3221».Ранее «ГАЗ» остановился на трассе из-за поломки, водитель машины ожидал буксировку другим транспортным средством. Водитель «ГАЗ-3221» в момент столкновения находился между двумя автомобилями. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Ещё два человека пострадали в результате аварии и получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В их задачу входит провести положенные в таких случаях процессуальные действия, опросить очевидцев происшествия, установить личности всех участников аварии и полную картину случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+