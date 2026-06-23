В Екатеринбурге 150 тысяч взыскал суд со сбившей ребёнка девочки-подростка





сказали в пресс-службе. «После столкновения девочки-подростки упали на ребенка, а затем оставили самокат и покинули место происшествия. Пострадавшая малышка была на "скорой" доставлена в больницу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с девочки-подростка, которая вместе с подругой каталась на электросамокате и сбила пятилетнюю девочку на пешеходном переходе в апреле прошлого года, взыскали 150 тысяч рублей моральной компенсации.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 8 апреля 2025 года на перекрёстке улиц Викулова и Начдива Васильева. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, малышка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой, когда на неё наехали две девочки на арендном электросамокате.Вред, который получила малышка, был квалифицирован как лёгкий. Родители подали иск, требуя взыскать с девочки, которая управляла самокатом, 500 тысяч рублей в пользу ребёнка и по 200 в свою пользу, а с её пассажирки и с компании-арендодателя – 300 и по 100 тысяч соответственно.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, изучив материалы дела, указал, что вина лежит только на том, кто управлял самокатом в момент происшествия, и взыскал с виновной 60 тысяч в пользу малышки и по 20 тысяч в пользу родителей. Однако истцы и прокурор не согласились с решением и обжаловали его. В итоге Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации до 150 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+