В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в трех убийствах начала 1990-х

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины, которого обвиняют в убийстве трех человек почти 33 года назад. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По версии следствия, первое преступление было совершено 17 августа 1993 года в доме на улице Ольховской. Тогда обвиняемый распивал спиртное со своими знакомыми — мужчиной и женщиной, которые были парой. Во время конфликта он, как считает следствие, напал на них и нанес множественные удары руками, ногами и ножом. Оба потерпевших скончались на месте.Второй эпизод, по данным следствия, произошел 30 января 1994 года в квартире на улице Черепанова. Там обвиняемый, как полагают правоохранители, напал на мужчину 1964 года рождения и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший также погиб.Мужчина обвиняется по статье УК РСФСР об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Свою причастность к преступлениям он отрицает.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре. Мероприятие для возрастной категории 18+