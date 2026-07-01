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В Свердловской области за сутки подтопило жилые дома, участки и мост
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки произошло затопление жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
По данным ведомства, за сутки было затоплено 13 жилых домов, один дачный дом, 97 приусадебных участков и один низководный мост. Одновременно с этим отмечено освобождение от воды 167 жилых домов, шести дачных домов, 910 приусадебных участков и двух участков автомобильных дорог.
В МЧС России по Свердловской области уточнили, что обстановка на водных объектах региона развивается в соответствии с прогнозом.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным ведомства, за сутки было затоплено 13 жилых домов, один дачный дом, 97 приусадебных участков и один низководный мост. Одновременно с этим отмечено освобождение от воды 167 жилых домов, шести дачных домов, 910 приусадебных участков и двух участков автомобильных дорог.
В МЧС России по Свердловской области уточнили, что обстановка на водных объектах региона развивается в соответствии с прогнозом.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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