В Свердловской области за сутки подтопило жилые дома, участки и мост

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за последние сутки произошло затопление жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.По данным ведомства, за сутки было затоплено 13 жилых домов, один дачный дом, 97 приусадебных участков и один низководный мост. Одновременно с этим отмечено освобождение от воды 167 жилых домов, шести дачных домов, 910 приусадебных участков и двух участков автомобильных дорог.В МЧС России по Свердловской области уточнили, что обстановка на водных объектах региона развивается в соответствии с прогнозом.Мероприятие для возрастной категории 18+