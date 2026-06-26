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В Туринске экс-директора предприятия ЖКХ осудили за хищение 3,5 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Туринского района.
Предприятие ЖКХ владело полигоном для складирования твёрдых бытовых отходов, который был передан ему на праве безвозмездного пользования. Согласно материалам дела, в период с января 2019 года по декабрь 2023 года предприятие на основании заключённых договоров перечислило индивидуальному предпринимателю свыше 3,7 миллиона рублей за транспортные услуги по размещению отходов на этом полигоне. При этом фактически обязательства по договорам не исполнялись – услуги существовали лишь на бумаге.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрет в течение трёх лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Туринского района.
Предприятие ЖКХ владело полигоном для складирования твёрдых бытовых отходов, который был передан ему на праве безвозмездного пользования. Согласно материалам дела, в период с января 2019 года по декабрь 2023 года предприятие на основании заключённых договоров перечислило индивидуальному предпринимателю свыше 3,7 миллиона рублей за транспортные услуги по размещению отходов на этом полигоне. При этом фактически обязательства по договорам не исполнялись – услуги существовали лишь на бумаге.
«Действиями обвиняемого учреждению причинен ущерб на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей»,
– сказали в прокуратуре.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрет в течение трёх лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Мероприятие для возрастной категории 18+
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