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СМИ сообщают об объявлении в розыск экс-главы Уральского кардиоцентра
Фото: Вечерние ведомости
Яна Габинского объявили в международный розыск по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сообщило в минувшую пятницу со ссылкой на источник издание «Новый день». Сегодня со ссылкой на собственные источники информацию подтвердили другие СМИ.
Ранее сообщалось, что Габинский после того, как новый глава областного Минздрава Татьяна Савинова отправила его в отставку, уехал во Флориду (США), где проживает его брат.
Отметим, что в открытой базе данных розыска МВД фамилия Габинского на момент написания новости не значится. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ранее сообщалось, что Габинский после того, как новый глава областного Минздрава Татьяна Савинова отправила его в отставку, уехал во Флориду (США), где проживает его брат.
Отметим, что в открытой базе данных розыска МВД фамилия Габинского на момент написания новости не значится. Мероприятие для возрастной категории 18+
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