В Авито заявили о важности баланса интересов покупателей и продавцов при новом регулировании

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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На Петербургском международном юридическом форуме представители бизнеса и государства обсудили регулирование цифровых платформ в преддверии вступления в силу закона о платформенной экономике. В Авито заявили, что при разработке новых правил важно учитывать роль онлайн-площадок как посредников между продавцами и покупателями.Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов отметил, что платформа не является собственником товаров или контента, размещаемого пользователями, поэтому ее ответственность не должна быть равна ответственности продавца или покупателя.По его словам, регулирование должно одновременнно защищать права потребителей и не создавать избыточных барьеров для предпринимателей.Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин напомнил, что закон о платформенной экономике, вступающий в силу с 1 октября, разграничивает ответственность между продавцом и платформой. Если продавец предоставляет недостоверные сведения, ответственность несет он, а если площадка допускает публикацию объявления с нарушениями — ответственность возлагается на платформу. Соответствующие нормы предусмотрены и в законопроекте о поправках в КоАП.В Авито также рассказали о действующих механизмах защиты пользователей. Среди них — сервис безопасной сделки с резервированием средств до получения товара, система отзывов и рейтингов с модерацией и возможностью оспаривания оценок, а также внедренная в 2023 году система «Уровень сервиса», оценивающая качество работы продавцов.Кроме того, компания сообщила о тестировании ИИ-ассистента Avi Pro, который помогает продавцам оптимизировать объявления и взаимодействие с покупателями, а также о развитии алгоритмов автоматического выявления нарушений в сочетании с ручной модерацией. Мероприятие для возрастной категории 18+