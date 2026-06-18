Возрастное ограничение 18+
16 иностранцев выдворяют после рейда полиции в Екатеринбурге
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Екатеринбурге прошёл очередной рейд полиции, после которого 16 иностранцев собираются выдворить из страны.
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейские вместе со специалистами ФСБ в очередной раз наведались на овощебазу № 4, где проверили 397 иностранных граждан.
Всего с начала года из Свердловской области выдворили 2184 нелегала, 5971 человека привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Ещё 618 работодателей были наказаны за незаконное использование труда. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейские вместе со специалистами ФСБ в очередной раз наведались на овощебазу № 4, где проверили 397 иностранных граждан.
«Среди них 16 оказались с нарушением режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им будет запрещен въезд в Россию на протяжении ближайших 5 лет»,
– рассказал Горелых.
Всего с начала года из Свердловской области выдворили 2184 нелегала, 5971 человека привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Ещё 618 работодателей были наказаны за незаконное использование труда. Мероприятие для возрастной категории 18+
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