Дело о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге переквалифицировали на убийство

16.33 Воскресенье, 19 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области после резонансного ДТП, произошедшего 11 апреля в районе проспекта Космонавтов в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по более тяжким статьям, об этом сообщили в СК России.

Напомним, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лексус», «Тойота», «БМВ» и «Лада». 24-летний водитель «Лексуса» не выдержал безопасную скорость и дистанцию, после чего столкнулся с «Тойотой». От удара его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «БМВ». Также были повреждены проезжавшие рядом автомобили, после чего загорелись «Лексус» и «БМВ».

В результате аварии пострадали четыре человека, включая водителя «Лексуса». В тяжёлом состоянии были госпитализированы 30-летняя водительница «БМВ» и её полуторагодовалый сын. Женщина скончалась от полученных травм, а ребёнок из-за тяжёлых травм впал в кому.

Следствие квалифицировало действия водителя по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство из хулиганских побуждений, а также по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, покушение на убийство из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего. Решение о возбуждении дела принято после изучения записей камер видеонаблюдения.

По данным следствия, водитель непосредственно перед аварией резко выехал на встречную полосу на высокой скорости при плотном потоке автомобилей. После происшествия он не оказал помощь пострадавшим и попытался скрыться. В СК России по Свердловской области отмечают, что такие действия указывают на агрессивный характер управления автомобилем и создавали угрозу для неопределённого круга лиц.

В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и правовую оценку действий фигуранта.

Ранее суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня. Изначально он обвинялся по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения либо скрывшимся с места происшествия).


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
