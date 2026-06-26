Тагильчанку лишили родительских прав по решению суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение о лишении местной жительницы родительских прав в отношении её несовершеннолетней дочери. Поводом для судебного разбирательства стало систематическое уклонение матери от выполнения родительских обязанностей.С иском в суд обратился отец девочки, на попечении которого ребёнок уже находился по предыдущему судебному решению. Тогда же с матери были взысканы алименты.Несмотря на вступившее в силу решение, женщина неоднократно самовольно забирала дочь и чинила препятствия в общении отца с ребёнком. При этом она игнорировала необходимость профилактического лечения для девочки в связи с высоким риском развития серьёзного заболевания. Мать несколько раз прерывала курс терапии, забирая дочь из медучреждения до его завершения, после чего переставала выходить на связь с врачами. Медицинские специалисты расценили эти действия как прямую угрозу жизни и здоровью ребёнка.Помимо этого, суд установил, что женщина не обеспечивала посещение дочерью детского сада и допустила задолженность по алиментным выплатам, — поясняют в Свердловской областной прокуратуре. Органы профилактики характеризовали её как родителя, ненадлежащим образом исполняющего свои обязанности. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности и имела непогашенную судимость за преступление против собственности.Материалы дела также свидетельствовали об асоциальном образе жизни ответчицы. Она скрывалась от контролирующих органов, оставляла ребёнка с посторонними людьми, а условия проживания не отвечали требованиям безопасности.Оценив всю совокупность доказательств, суд пришёл к выводу о злоупотреблении родительскими правами. Иск был удовлетворён: мать лишена родительских прав. Требование о передаче ребёнка отцу суд счёл излишним, поскольку этот вопрос был урегулирован ранее.Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+