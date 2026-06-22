Свердловская область за неделю встретила 680 новорождённых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 22 по 28 июня Свердловской области родились 680 детей. Об этом через свой официальный интернет-ресурс «Здоровье уральцев» сообщает местное Министерство здравоохранения.Среди новорождённых оказалось чуть больше мальчиков — 345 против 335 девочек. Неделя подарила региону сразу четыре пары близнецов, что стало приятным демографическим сюрпризом.Медицинские учреждения области приняли все роды в штатном режиме. Основная нагрузка пришлась на перинатальные центры Екатеринбурга — там прошли 422 родов из общего числа. Межмуниципальные центры обеспечили приём 112 родов, охватив жительниц различных районов области. Такая децентрализация позволяет оказывать помощь роженицам, живущим далеко от Екатеринбурга. Пятеро родов потребовали экстренного вмешательства и прошли в ургентных залах.Напомним, что ургентные залы предназначены для ситуаций, требующих немедленного медицинского реагирования. Персонал таких залов работает в режиме постоянной готовности круглосуточно. Мероприятие для возрастной категории 18+