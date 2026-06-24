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Жительницу Московской области будут судить за работу на мошенников в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить жительницу Московской области, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она работала на телефонных аферистов.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с мошенниками женщина связалась в начале этого года. Её роль была в том, чтобы забирать у пожилых людей деньги якобы для хранения на «безопасном счёте». На деле женщина вносила их на криптокошельки аферистов.
В результате пострадали двое пенсионеров из Лесного, у которых обвиняемая, согласно материалам дела, забрала 2 и 2,6 миллиона рублей. Последнюю сумму она перевести не успела, поскольку была задержана сотрудниками полиции.
Сообщается, что обвиняемая признала вину в полном объёме.
Рассматривать её дело будет Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с мошенниками женщина связалась в начале этого года. Её роль была в том, чтобы забирать у пожилых людей деньги якобы для хранения на «безопасном счёте». На деле женщина вносила их на криптокошельки аферистов.
В результате пострадали двое пенсионеров из Лесного, у которых обвиняемая, согласно материалам дела, забрала 2 и 2,6 миллиона рублей. Последнюю сумму она перевести не успела, поскольку была задержана сотрудниками полиции.
Сообщается, что обвиняемая признала вину в полном объёме.
Рассматривать её дело будет Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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