Фельдшер из деревни Васькино выдала липовый больничный жительнице Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения и выявила серьёзные нарушения. По результатам надзорных мероприятий в отношении медицинского работника возбуждено уголовное дело. Фигурантом дела стала фельдшер фельдшерско-акушерского пункта в деревне Васькино Бисертской районной больницы.Как установила прокуратура, 13 апреля 2026 года фельдшер выдала местной жительнице поддельный электронный листок нетрудоспособности. Получательница больничного зарегистрирована в деревне Васькино, однако фактически проживает в Екатеринбурге. Одновременно с выдачей документа фельдшер внесла недостоверные сведения в электронную амбулаторную карту пациентки.Следствие полагает, что фельдшер действовала из личной заинтересованности. Характер этой заинтересованности в ходе расследования предстоит установить. Прокуратура направила собранные материалы в следственные органы в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. По итогам их рассмотрения в отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации — служебный подлог. Данная статья предусматривает ответственность за внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Нижнесергинского района. Надзорное ведомство будет отслеживать соблюдение законности на всех этапах следственных действий. Мероприятие для возрастной категории 18+