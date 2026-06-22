Возрастное ограничение 18+
В парке Маяковского возобновляет работу летний кинотеатр
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С третьего дня июля в Центральном парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге начнутся кинопоказы под открытым небом. Администрация парка называет этот сезон «Кинолета» юбилейным — впервые оно было организовано пять лет назад.
Кинопоказы пройдут на лугу аллеи парка. На протяжении месяца — до начала августа — здесь будут показывать полнометражные игровые фильмы и мультфильмы. Кроме того, программа «Кинолета» включает в себя лекции и мастер-классы, посвящённые экранному искусству.
Открытие «Кинолета» 3 июля оформят в виде настоящего праздника. В 20.00 начнётся показ музыкального фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Здесь же будет вживую играть джазовый биг-бенд, а рядом со сценой будут танцоры в «стиляжных» костюмах устроят танцевальный марафон с рок-н-роллом, твистом и буги-вуги.
Дальнейшая программа «Кинолета», как уверяют организаторы кинопоказов, будет заметно насыщеннее по сравнению с предыдущими годами. По будням показы планируют открывать мультфильмами «Три кота», а по выходным — подборками от «Союзмультфильма». Любители классики смогут увидеть советские фильмы от «Мосфильма» и «Ленфильма». Новинки кинопроката обеспечит сотрудничество с «Премьер-залом».
Кроме основной программы запланированы фестивали короткометражек и специальные события. Актуальное расписание публикуется в социальных сетях, на специальном сайте и на инфостендах аллеи Маяковского. Мероприятие для возрастной категории 18+
Кинопоказы пройдут на лугу аллеи парка. На протяжении месяца — до начала августа — здесь будут показывать полнометражные игровые фильмы и мультфильмы. Кроме того, программа «Кинолета» включает в себя лекции и мастер-классы, посвящённые экранному искусству.
Открытие «Кинолета» 3 июля оформят в виде настоящего праздника. В 20.00 начнётся показ музыкального фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Здесь же будет вживую играть джазовый биг-бенд, а рядом со сценой будут танцоры в «стиляжных» костюмах устроят танцевальный марафон с рок-н-роллом, твистом и буги-вуги.
Дальнейшая программа «Кинолета», как уверяют организаторы кинопоказов, будет заметно насыщеннее по сравнению с предыдущими годами. По будням показы планируют открывать мультфильмами «Три кота», а по выходным — подборками от «Союзмультфильма». Любители классики смогут увидеть советские фильмы от «Мосфильма» и «Ленфильма». Новинки кинопроката обеспечит сотрудничество с «Премьер-залом».
Кроме основной программы запланированы фестивали короткометражек и специальные события. Актуальное расписание публикуется в социальных сетях, на специальном сайте и на инфостендах аллеи Маяковского. Мероприятие для возрастной категории 18+
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