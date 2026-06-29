Возрастное ограничение 18+
В Ивдельском округе утонула женщина
Фото: Юлия Кольтенберг
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает, что в прошедшие сутки в Ивдельском муниципальном округе утонула женщина.
Трагедия произошла на реке Ивдель, которая проходит через город. При каких обстоятельствах утонула женщина, неизвестно.
Трагедия произошла на реке Ивдель, которая проходит через город. При каких обстоятельствах утонула женщина, неизвестно.
«Проводятся оперативно-следственные мероприятия»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в пресс-службе спасателей.
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