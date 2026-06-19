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Екатеринбуржца обвинили в убийстве десятилетней давности
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге 32-летнего местного жителя обвинили в убийстве женщины в ночь на 20 марта 2016 года. Сообщается, что мужчина дал признательные показания.
По версии следствия, обвиняемый распивал с потерпевшей спиртное у себя дома. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого женщина «получила травму шеи» и скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина сбросил её тело из окна, а потом перетащил к соседнему подъезду. Вещи погибшей, которые остались у него в квартире, он выбросил. Позже их нашли на площадке для сбора мусора.
Дело смогли раскрыть силами сотрудников СК России и МВД, специализирующихся на преступлениях прошлых лет. Они проанализировали имеющиеся материалы дела и провели дополнительные экспертизы. В итоге обвиняемый дал признательные показания, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый распивал с потерпевшей спиртное у себя дома. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого женщина «получила травму шеи» и скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина сбросил её тело из окна, а потом перетащил к соседнему подъезду. Вещи погибшей, которые остались у него в квартире, он выбросил. Позже их нашли на площадке для сбора мусора.
Дело смогли раскрыть силами сотрудников СК России и МВД, специализирующихся на преступлениях прошлых лет. Они проанализировали имеющиеся материалы дела и провели дополнительные экспертизы. В итоге обвиняемый дал признательные показания, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Судом по ходатайству следователя СКР в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в областном СК.
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