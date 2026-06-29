Возрастное ограничение 18+

Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка

14.45 Вторник, 30 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Сухом Логу будут судить местного жителя, который, по версии следствия, будучи пьяным, метнул нож в своего малолетнего пасынка, 2014 года рождения.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда (по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в период с 28 по 31 марта 2026 года. По версии следствия, мужчина решил таким образом наказать ребёнка. Он поставил мальчика у стены и стал метать в него нож. Согласно материалам дела, он несколько раз попал в живот малолетнего. После этого мальчика госпитализировали. Вред, который причини ему отчим, был расценён как тяжкий, рассказали в прокуратуре Свердловской области

Также во время расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина неоднократно истязал мальчика.

Судить отчима будет Сухоложский городской суд.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жительницу Московской области будут судить за работу на мошенников в Екатеринбурге
29 июня 2026
Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
24 июня 2026
Режевчанина оштрафовали из-за фиктивной прописки мигрантов
23 июня 2026
За убийство почти 20 лет назад в Берёзовском будут судить челябинца
24 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское ВООПИиК попросило губернатора Паслера создать регламент признания зданий памятниками

По мнению общества, это остановит практику сноса исторически ценных зданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
14:37 В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
13:51 В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
13:28 У озера Таватуй после жалоб местных жителей демонтировали летнюю террасу
12:13 После сильных дождей в Нижних Сергах затопило храм
11:50 Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё
11:37 Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе
11:18 В Ивдельском округе утонула женщина
10:41 В Туринске экс-директора предприятия ЖКХ осудили за хищение 3,5 млн рублей
10:02 В Свердловской области уничтожили заражённые хризантемы
09:40 Из-за сильных дождей в Свердловской области подтопило населённые пункты
21:30 Жительницу Нижней Туры принудительно госпитализируют из-за туберкулёза
21:05 В парке Маяковского возобновляет работу летний кинотеатр
20:35 В Авито заявили, что регулирование платформенной занятости поможет сократить кадровый дефицит
20:31 Тагильчанку лишили родительских прав по решению суда
19:49 У Екатеринбурского зоопарка появилась Веснушка
19:26 В Авито заявили о важности баланса интересов покупателей и продавцов при новом регулировании
19:03 Больница РЖД в Екатеринбурге заплатит штраф за отказ выписывать льготные рецепты
18:48 Свердловская область за неделю встретила 680 новорождённых
17:52 Тавдинца осудили за два ограбления «Пятёрочки»
17:30 Паслер отчитался о восстановительных работах в Кушве после урагана
16:34 В Екатеринбурге жители четырех улиц на ВИЗе остались без света
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
16:21 Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
16:02 Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
15:49 Свердловские власти сообщили об увеличении медперсонала почти на две тысячи человек
15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
14:37 В Екатеринбурге завершили расследование дела о смертельном ДТП на проспекте Космонавтов
13:51 В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
13:28 У озера Таватуй после жалоб местных жителей демонтировали летнюю террасу
12:13 После сильных дождей в Нижних Сергах затопило храм
11:50 Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё
11:37 Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплениями в Нижнесергинском районе
11:18 В Ивдельском округе утонула женщина
10:41 В Туринске экс-директора предприятия ЖКХ осудили за хищение 3,5 млн рублей
10:02 В Свердловской области уничтожили заражённые хризантемы
09:40 Из-за сильных дождей в Свердловской области подтопило населённые пункты
21:30 Жительницу Нижней Туры принудительно госпитализируют из-за туберкулёза
21:05 В парке Маяковского возобновляет работу летний кинотеатр
20:35 В Авито заявили, что регулирование платформенной занятости поможет сократить кадровый дефицит
20:31 Тагильчанку лишили родительских прав по решению суда
19:49 У Екатеринбурского зоопарка появилась Веснушка
19:26 В Авито заявили о важности баланса интересов покупателей и продавцов при новом регулировании
19:03 Больница РЖД в Екатеринбурге заплатит штраф за отказ выписывать льготные рецепты
18:48 Свердловская область за неделю встретила 680 новорождённых
17:52 Тавдинца осудили за два ограбления «Пятёрочки»
17:30 Паслер отчитался о восстановительных работах в Кушве после урагана
16:34 В Екатеринбурге жители четырех улиц на ВИЗе остались без света
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK