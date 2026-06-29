Возрастное ограничение 18+
Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Сухом Логу будут судить местного жителя, который, по версии следствия, будучи пьяным, метнул нож в своего малолетнего пасынка, 2014 года рождения.
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда (по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в период с 28 по 31 марта 2026 года. По версии следствия, мужчина решил таким образом наказать ребёнка. Он поставил мальчика у стены и стал метать в него нож. Согласно материалам дела, он несколько раз попал в живот малолетнего. После этого мальчика госпитализировали. Вред, который причини ему отчим, был расценён как тяжкий, рассказали в прокуратуре Свердловской области
Также во время расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина неоднократно истязал мальчика.
Судить отчима будет Сухоложский городской суд.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда (по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в период с 28 по 31 марта 2026 года. По версии следствия, мужчина решил таким образом наказать ребёнка. Он поставил мальчика у стены и стал метать в него нож. Согласно материалам дела, он несколько раз попал в живот малолетнего. После этого мальчика госпитализировали. Вред, который причини ему отчим, был расценён как тяжкий, рассказали в прокуратуре Свердловской области
Также во время расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина неоднократно истязал мальчика.
Судить отчима будет Сухоложский городской суд.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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