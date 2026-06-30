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После сильных дождей в Нижних Сергах затопило храм
Кадры из видео: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
Из-за дождевого паводка в Нижних Сергах в Крестовоздвиженском храме затопило подвал и цокольное помещение, где находится музей.
Как рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде» настоятель храма Максим Крылов, прихожане до двух часов ночи помогали черпать воду, чтобы уберечь от воды иконы и музейные экспонаты.
По его словам, утром, когда он пришёл в храм, в музее было 10-15 сантиметров воды. Помогать откачивать воду приезжали сотрудники МЧС. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде» настоятель храма Максим Крылов, прихожане до двух часов ночи помогали черпать воду, чтобы уберечь от воды иконы и музейные экспонаты.
«У нас нет дренажа, поэтому вся вода с крыши с территории храма льётся прямо под фундамент. Этого можно было бы избежать, если бы храм был восстановлен до конца»,
– объяснил настоятель.
По его словам, утром, когда он пришёл в храм, в музее было 10-15 сантиметров воды. Помогать откачивать воду приезжали сотрудники МЧС. Мероприятие для возрастной категории 18+
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