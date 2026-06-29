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Тавдинца осудили за два ограбления «Пятёрочки»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд вынес приговор местному жителю, дважды ограбившему продуктовый магазин «Пятёрочка».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, первый эпизод произошёл 12 марта 2026 года. Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из магазина две пачки сигарет на 299 рублей. Сотрудница магазина попыталась его остановить, но он сдавил ей запястье и выкрутил руку. Второй эпизод произошёл 19 марта. Мужчина снова пришёл в нетрезвом состоянии, но во второй раз похитил бутылку виски стоимостью 1 059 рублей.
В суде подсудимый признал вину, однако отрицал факт применения насилия.
Суд, изучив доказательства, признал его виновным по двум статьям о грабеже, в том числе с применением насилия (ч. 1 ст. 161 и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В качестве наказания суд назначил 1 год 2 месяца принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также с него взыскали 1 358 рублей в пользу магазина.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, первый эпизод произошёл 12 марта 2026 года. Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из магазина две пачки сигарет на 299 рублей. Сотрудница магазина попыталась его остановить, но он сдавил ей запястье и выкрутил руку. Второй эпизод произошёл 19 марта. Мужчина снова пришёл в нетрезвом состоянии, но во второй раз похитил бутылку виски стоимостью 1 059 рублей.
В суде подсудимый признал вину, однако отрицал факт применения насилия.
Суд, изучив доказательства, признал его виновным по двум статьям о грабеже, в том числе с применением насилия (ч. 1 ст. 161 и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В качестве наказания суд назначил 1 год 2 месяца принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также с него взыскали 1 358 рублей в пользу магазина.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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