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Тавдинца осудили за два ограбления «Пятёрочки»

17.52 Понедельник, 29 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Тавдинский районный суд вынес приговор местному жителю, дважды ограбившему продуктовый магазин «Пятёрочка».

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, первый эпизод произошёл 12 марта 2026 года. Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из магазина две пачки сигарет на 299 рублей. Сотрудница магазина попыталась его остановить, но он сдавил ей запястье и выкрутил руку. Второй эпизод произошёл 19 марта. Мужчина снова пришёл в нетрезвом состоянии, но во второй раз похитил бутылку виски стоимостью 1 059 рублей.

В суде подсудимый признал вину, однако отрицал факт применения насилия.

Суд, изучив доказательства, признал его виновным по двум статьям о грабеже, в том числе с применением насилия (ч. 1 ст. 161 и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В качестве наказания суд назначил 1 год 2 месяца принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также с него взыскали 1 358 рублей в пользу магазина.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:02 На рынке грузоперевозок растет спрос на цифровые сервисы и ИИ
14:56 Смертельное ДТП произошло на трассе «Артёмовский – Зайково»
14:04 Жительницу Московской области будут судить за работу на мошенников в Екатеринбурге
13:31 Более 700 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области
12:25 Глава СК запросил доклад о сыром доме в Нижнем Тагиле
12:17 Карпинский суд вынес приговор переехавшему человека водителю фуры
11:37 Обвиняемого в убийстве у нижнетагильского Дворца ледового спорта отправили в СИЗО
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